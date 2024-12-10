Eskişehir'de Güvenlik Denetimleri Yapıldı

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Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişiler ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Arananlara yönelik 1616 personelin 187 uygulama noktasında görev yaptığı uygulamada, kimlik bilgileri sorgulanan 170 kişi hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerden 41'inin 5 yıla, 11'inin ise 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla arandığı tespit edildi.

Söz konusu şüpheli ve hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.

11 servis aracı sürücüsüne ceza kesildi

Polis ve jandarma ekiplerince 175 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, kusurlu görülen 11 servis aracı ve sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Okul çevrelerindeki 47 kahvehane, 58 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu ile 89 park da ekiplerce denetlendi.

Ayrıca, 334 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.