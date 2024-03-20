Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Eskişehir\'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.C. ve N.G. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlılar, hırsızlık suçundan tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

20.03.2024 09:59
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Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ayrı tarihlerde 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili başlattıkları çalışma sonucu şüphelilerinin S.C. ve N.G. olduğu tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla bu kişiler gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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