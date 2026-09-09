Eskişehir'de iki evden ziynet eşyası çalan 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte iki ayrı evden ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 altın yüzük, 2 altın kolye, 15 gram bilezik ve çeyrek altınlı bir bilekliğin çalındığı olayların şüphelilerinin S.U, G.İ. ve G.U, olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri???????nin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada 3 şüphelinin, hırsızlık için girdikleri binada bulunan güvenlik kamerasının önünden geçtikleri sırada yüzlerini gizledikleri görüldü.