Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gece yarısı eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı; polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanlarının olduğu bölgede iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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