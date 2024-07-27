Eskişehir'de İş İnsanı Silahla Yaralandı İddianamesi Hazırlandı

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Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D'nin tutuksuz, 4 sanığın ise tutuklu olduğu iş insanının silahla yaralanması olayına ilişkin iddianame hazırlandı.

Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada 5 Temmuz 2023'te yemek yiyen iş insanı İ.I'nın sanık S.Ç. tarafından silahla yaralanmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri inşaatı ihalesindeki anlaşmazlık nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D'nin azmettirmesiyle tutuklu sanıklar M.T, M.G, S.K. ve S.Ç'nin iş insanı İ.I'yı silahla yaraladığı belirtiliyor.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan hapis cezası talep ediliyor.