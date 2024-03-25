Eskişehir\'de iş yerinden kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

Erdoğan: Enflasyon düşecek, çalışanlar ve emekliler alım gücünü artıracak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarının olduğunu söyledi. Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.