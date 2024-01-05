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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, Aktepe Höyük'te izinsiz kazı yapmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir\'de izinsiz kazı yapan 4 kişi tutuklandı
05.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:42
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aktepe Mahallesi mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe Höyük'te izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı.

Alpu Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi bölgede izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramada, el dedektörü ve muhteviyatı, metal arama dedektörü, kulaklık, 2 manivela demiri, 2 kürek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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