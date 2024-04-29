Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı

Eskişehir\'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında, yılan kamera ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 16:11
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, ev ve eklentisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Cumhuriyet savcısının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 4 zanlı, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında, yılan kamera ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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