Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı Vilayet Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
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