Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir\'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kazı alanında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

14.05.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında, el dedektörü cihazı, kazma ve 2 hilti ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 araca da el konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde 6-10 Mayıs tarihlerinde 97 okul servis aracı kontrol edildi.

Kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne, toplam 3 bin 299 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Mayıs'ta sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu.

İcra edilen denetimlerde, 5 bin 763 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 373 sürücüye 783 bin 199 lira trafik cezası uygulandı.

84 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün belgesi geri alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Alpu, Suç, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement