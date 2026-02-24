Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız yabancı menşeili sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 6 elektronik sigara ile 129 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
