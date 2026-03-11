Eskişehir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Eskişehir'de polisin düzenlendiği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yurda yasa dışı yollarla sokulan ve "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ilaçlar ile gıda takviyelerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada, 158 bin 640 gümrük kaçağı gıda takviyesi kapsül hap, 27 bin 372 gümrük kaçağı ilaç, 82 kutu gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.