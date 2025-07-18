Eskişehir'de Kadın Cinayeti

TUTUKLANDI

Eskişehir'de 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil'İ (29), aralarında çıkan tartışmada boğazını keserek öldüren Abdulkarim Shadebe (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten ve tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Shadebe'nin ifadesinde Shabana Solaiman Khil ile aralarında kıskançlık nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.