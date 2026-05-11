Eskişehir\'de Kadın Cinayeti Davası

11.05.2026 18:00
İdris Gökmen'in, Deniz Oktay'ı yakarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

ESKİŞEHİR'de sevgilisi Deniz Oktay'ı (30) yakarak öldürdüğü iddia edilen İdris Gökmen'ın tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, 'Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kent merkezinde oturan Deniz Oktay, geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca, Oktay hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Oktay'ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesinin kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiği belirlendi. Bölgede ekiplerin aramasında Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris Gökmen, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle İdris Gökmen hakkında 'Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen'in yanı sıra öldürülen Deniz Oktay'ın ailesinin avukatları katıldı. Duruşmada eski sevgilisi Oktay'ı suçlayan sanık Gökmen, "Deniz bana saldırmasaydı, küfretmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Çok pişmanım" dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında sanık İdris Gökmen hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, savunmaların ardından mütalaaya karşı savunma hazırlaması için sanık ve avukatına ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

