Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışanlara Yönelik Sağlık Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışanlara Yönelik Sağlık Semineri

06.03.2026 13:10  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın personeline yönelik 'Kadın Sağlığı Sorunları' semineri düzenledi. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınların sağlık hakları ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan programda eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın personeline yönelik "Kadın Sağlığı Sorunları" semineri düzenledi. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şehrimizin her köşesinde kadın emeğinin izi var. Hizmetlerimize şefkatimizi ve dayanışmamızı katıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) iş birliğinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında belediyede görev yapan kadın personel, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerde, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratılması ve doğru bilgiye erişimin sağlanması hedeflendi.

13 yılda yaklaşık 4 bin 500 kadına ulaşıldı

2013 yılından bu yana aralıksız sürdürülen eğitim programları, bugüne kadar toplam 4 bin 450 kadının katılımıyla geniş bir dayanışma ağına dönüştü. Kadınların sağlık haklarını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan programda, koruyucu sağlık bilgileri ve erken teşhisin önemi gibi kritik başlıklar ele alındı.

"Edindiğiniz bilgiler gelecek nesillere mirastır"

Seminere katılarak çalışanlarla sohbet eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınların hem işteki hem de sosyal yaşamdaki zorlu yolculuğuna dikkat çekti. Eğitimlerin önemini vurgulayan Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte bu eğitimleri alan kadınlardan, bu bilgileri daha önce öğrenmemiş olmanın büyük bir eksiklik olduğuna dair geri bildirimler aldık. Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri yalnızca kendiniz için değil, yetiştireceğiniz kız çocukları ve genç kadınlar için de önemli bir mirasa dönüştüreceğinize inanıyorum. Belediye çalışanları olarak şehrimize hizmet ederken şefkatimizi ve merhametimizi de bu sürece dahil ediyoruz. Dokunduğunuz her parkta, her sokakta emeğiniz var. Hepinize teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum."

Program, uzmanların sunumlarının ardından katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ayşe Ünlüce, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışanlara Yönelik Sağlık Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:06:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışanlara Yönelik Sağlık Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.