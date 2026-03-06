Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışanlara Yönelik Sağlık Semineri

(ESKİŞEHİR) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın personeline yönelik "Kadın Sağlığı Sorunları" semineri düzenledi. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şehrimizin her köşesinde kadın emeğinin izi var. Hizmetlerimize şefkatimizi ve dayanışmamızı katıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) iş birliğinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında belediyede görev yapan kadın personel, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerde, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratılması ve doğru bilgiye erişimin sağlanması hedeflendi.

13 yılda yaklaşık 4 bin 500 kadına ulaşıldı

2013 yılından bu yana aralıksız sürdürülen eğitim programları, bugüne kadar toplam 4 bin 450 kadının katılımıyla geniş bir dayanışma ağına dönüştü. Kadınların sağlık haklarını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan programda, koruyucu sağlık bilgileri ve erken teşhisin önemi gibi kritik başlıklar ele alındı.

"Edindiğiniz bilgiler gelecek nesillere mirastır"

Seminere katılarak çalışanlarla sohbet eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınların hem işteki hem de sosyal yaşamdaki zorlu yolculuğuna dikkat çekti. Eğitimlerin önemini vurgulayan Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte bu eğitimleri alan kadınlardan, bu bilgileri daha önce öğrenmemiş olmanın büyük bir eksiklik olduğuna dair geri bildirimler aldık. Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri yalnızca kendiniz için değil, yetiştireceğiniz kız çocukları ve genç kadınlar için de önemli bir mirasa dönüştüreceğinize inanıyorum. Belediye çalışanları olarak şehrimize hizmet ederken şefkatimizi ve merhametimizi de bu sürece dahil ediyoruz. Dokunduğunuz her parkta, her sokakta emeğiniz var. Hepinize teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum."

Program, uzmanların sunumlarının ardından katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.