Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden "Kadınlar İçin Alçı ve Boya Kursu" Eğitim Programı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm üretebilmelerini desteklemek amacıyla "Kadınlar için Alçı ve Boya Kursu" eğitim programı başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Eşitlik Birimi koordinasyonunda düzenlenen "Kadınlar için Alçı ve Boya Kursu"nun hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Kurs kapsamında katılımcılar; duvar onarımı, alçı uygulamaları ve boya teknikleri gibi konularda eğitim alacak. Program, belediyeye bağlı Yenikent yerleşkesindeki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı atölyelerinde yapılacak. Katılımcıların ulaşımı ise Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi önünden kaldırılacak servislerle sağlanacak. Program, kadınların yaşam alanlarında daha bağımsız olmalarına katkı sağlamasının yanı sıra dayanışma kültürünü de güçlendirmeyi hedefliyor.

13-14 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim için kayıtlar, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında 0 (222) 230 79 70 numaralı telefondan yapılabilecek.