Eskişehir'de Kadınlar Minyatür Kilim ve Şal Dokuma Kurslarına Katılıyor

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen minyatür kilim ve şal dokuma kursuna katılan kadınlar, yöresel veya özgün figürleri dokumayı öğreniyor.

Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar, Eskişehirli kadınların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde gerçekleştirilen minyatür kilim ve şal dokuma kursu da haftada bir gün 33 kursiyerin katılımıyla sürüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde kursa katılan kadınlar, yöresel veya özgün figürleri dokumayı öğreniyor.

Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar sayesinde verimli ve keyifli biçimde vakit geçirdiklerini belirten kadınlar, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.