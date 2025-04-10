Eskişehir'de Kadınlara Yönelik Psikolojik Destek Atölyeleri Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadınlara Yönelik Psikolojik Destek Atölyeleri Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve ESMEK iş birliğiyle düzenlenen 'Kendi Işığında Parla Atölyesi' ve 'Mutluluk Atölyesi'nde kadınların içsel farkındalıklarını artırmaları hedefleniyor. Atölyeleri tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

10.04.2025 12:15  Güncelleme: 13:03
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile ESMEK iş birliğiyle bireylerin psikolojik ve sosyal yönden güçlenmesine katkı sunmak amacıyla iki ayrı atölye çalışması düzenlendi. Atölyeleri tamamlayan kadınlara, sertifikaları düzenlenen törenler verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile ESMEK iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyeler 8 hafta sürdü. "Kendi Işığında Parla Atölyesi" ve "Mutluluk Atölyesi" başlıklarıyla düzenlenen etkinliklerde, katılımcıların içsel farkındalıklarını artırmaları ve yaşam doyumlarını yükseltmeleri hedeflendi.

"Kendi Işığında Parla Atölyesi"nde, katılımcıların öz değer ve öz saygılarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Kendi kendine yardım temelli etkinliklerle bireylerin psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi amaçlandı. Katılımcılar, kendi ışıklarını fark etmeleri ve bu doğrultuda güçlenmeleri için teşvik edildi.

"Mutluluk Atölyesi" kapsamında ise pozitif psikoloji ve pozitif psikoterapi temelli çalışmalarla bireylerin yaşamlarının farkına varmaları sağlandı. Atölyede problem çözme becerileri, sosyal yetkinlikler, güçlü yönlerin keşfi ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi gibi birçok konu ele alındı.

Her iki atölye çalışmasıyla katılımcıların psikolojik sağlamlıklarının, mutluluk düzeylerinin ve yaşam doyumlarının artırılması hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi atölye yürütücüleri, bu tür çalışmaların ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirterek, bireylerin ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kadınlara Yönelik Psikolojik Destek Atölyeleri Düzenlendi - Son Dakika

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