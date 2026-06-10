Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yunus Y. (24) idaresindeki beyaz eşya yüklü 06 FRB 502 plakalı kamyon, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanalı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı kesişiminde Mustafa P. (67) yönetimindeki buğday yüklü 26 HS 356 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şoför kabininde sıkışan Mustafa P, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Mustafa P, tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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