Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ağaçları kapladı, hava sıcaklığı sıfırın altında.

24.11.2024 10:16
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Eskişehir'in yüksek kesimleri kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sarıcakaya kara yolu kenarındaki Bozdağ mevkisinde ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde sis de etkisini hissettirdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgar nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

Bozdağ Mahallesi mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika

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