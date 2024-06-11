Eskişehir'de Katı Atık Depolama Sorunu Çözülüyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri'nin ikinci etabının inşaatına başlamasıyla, kentin 12 yıllık katı atık depolama sorunu çözüme kavuşuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Seyitgazi yolu üzerinde bulunan tesis için Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik'e uygun şekilde II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi yapım projesine başladı. İşletilen 85 bin metrekarelik tesisin 11,32 megavat kurulu gücüne ek olarak; yapımı devam eden ikinci tesis, 115 bin metrekarelik alanda yıllık yaklaşık 300 bin ton evsel atığın depolanmasını sağlayacak.

Projenin ikinci etabı olan 115 bin metrekarelik yapım işi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı personelince kontrol hizmetlerinin devam ettiği yaklaşık 245 milyon TL sözleşme bedeli ile gerçekleştiriliyor. İkinci tesisin 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de projenin ikinci etabının inşaat sahasını ziyaret ederek, şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimini çok önemsiyoruz. Eskişehirliler hatırlayacaktır, çöplüğümüzde eskiden vahşi bir depolama vardı. Çoğu zaman kokusundan ve görüntüsünden hepimiz rahatsız olurduk. Yıllara yaydığımız yatırımlarla katı atık bertaraf tesisi kurduk ve oradan enerji üretiyoruz, ürettiğimiz elektriği ulusal şebekeye veriyoruz. Katı atık bertaraf tesisimizde bir seramız da var, şehrimizi süsleyen güzel çiçeklerimizin bir kısmı orada üretiliyor. Yaklaşık 250 milyonluk bir bütçesi var, fiyat artışlarıyla da 300 milyonu bulmasını bekliyoruz. Bu yeni depolama alanını da şehrimize kazandırdığımızda, 12 yıl daha atıklarımızın depolanmasını kontrol altına almış olacağız. Şehrimizde çevreci yatırımlara devam edeceğiz. Yakında elektrikli otobüslerimiz geliyor. Güneş enerji santral yapımlarımız da devam ediyor. Her zaman Eskişehir'in doğasını, çevresini, toprağını ve suyunu korumaya devam edeceğiz."