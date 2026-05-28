Eskişehir'de Kavga: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan kavgada M.G. (16), bacağından ağır yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Arbede sırasında M.G. (16) bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ciddi olduğu belirtilen M.G. yoğun bakıma alındı.

Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.