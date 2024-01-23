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Eskişehir'de Kavga: Bir Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kavga: Bir Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada Fatih Bayar ve Yasin T. bıçaklanarak yaralandı. Bayar hastanede hayatını kaybederken, 3 şüpheli tutuklandı. Olayın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

23.01.2024 - 11:36,
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ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan kavgada defalarca bıçaklanan Fatih Bayar (36) ile arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Bayar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yasin T. ile ölen Fatih Bayar'ın sokak ortasında defalarca bıçaklanması ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, geçen cumartesi gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile Burak Z. (27) Tunahan Z. (23) ve F.Y. (17) arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İki grup arasındaki arbedede Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler Burak Z., Tunahan Z. ve F.Y.'yi (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

DEHŞET ANLARI

Fatih Bayar'ın hayatını kaybettiği sokaktaki kavga ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Yasin T. ile Fatih Bayar'ın 3 şüpheli ile kavga ettiği, yere düşen Bayar'ın, defalarca bıçaklandığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir\'de Kavga: Bir Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kavga: Bir Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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