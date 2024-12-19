Eskişehir\'de Kaza: Pikap Tıra Çarptı

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Eskişehir'de, yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu yolda tıra çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

Emin A. idaresindeki 06 FD 8957 plakalı pikap, görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle iyice azaldığı Eskişehir- Alpu kara yolunun 10. kilometresinde aynı yöne giden Serdar T'nin kullandığı 39 AS 004 plakalı toz kömür yüklü kamyona çarptı.

Gizli buzlanmanın da olduğu yolda sollama sırasında yaşanan kazada, her iki araç da devrildi.

Pikap sürücüsü Emin A'nın yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsünün, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ne toz kömür götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.