Eskişehir'de Kilise Tehdidi Davasında Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Kilise Tehdidi Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Eskişehir\'de Kilise Tehdidi Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Eskişehir'de bir kiliseye zorla girmeye çalıştıktan sonra pastörü tehdit eden sanıklar Aykut K. ve Halil D., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, pastörün şikayetinden vazgeçmesiyle bazı suçlamaları düşürdü.

21.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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ESKİŞEHİR'de kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar Aykut K. (32) ile akrabası Halil D. (42), 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aykut K. ile akrabası Halil D., geçen yıl kasım ayında birlikte içki içtikten sonra Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne bağlı Sümer Sokak'ta bulunan Eskişehir Protestan Kilisesi'ne gitti. Kilisenin pencere ve kapısını yumruklayan Aykut K. ile Halil D., zorla içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açan kilise pastörü Artun Tokatlı ile yanındakilere, 'Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Sizi yakarım' diyerek tehdit eden 2 şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Pastör Tokatlı'nın şikayeti sonrası 2 şüpheli, yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aykut K.'nın 2,16, Halil D.'nin ise 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadeleri alınan Aykut K. ile Halil D., işlemlerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Birden fazla kişiyle tehdit', 'Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde 9 gün kaldıktan sonra tahliye edilen Aykut K. ile Halil D. hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede Aykut K. ile akrabası Halil D. için 'Birden fazla kişiyi tehdit', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Aykut K. ve Halil D. ile avukatları katıldı. Duruşmada kendisini savunan Halil D., olay gecesi sarhoş olduklarını belirterek, "Kiliseye gittiğimizin farkında değilim. Benim bilerek yaptığım bir şey değildir. Öyle bir eylemde bulunmak istemezdim, niyetim de öyle değildi. Kimseyi tehdit etmedim, şahsı (pastörü) tanımıyorum, bilmiyorum, niye tehdit edeyim. Pişmanım, beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık Aykut K. da suçlamaları reddederek, "Halil ağabey ile buluştuk, alkol aldık. Sonrasını hatırlamıyorum. Polisler beni kilise önünden aldılar. Ben tehdit, hakaret, küfretmedim" dedi.

Eskişehir Protestan Kilisesi Pastörü Artun Tokatlı da duruşmada sanıkların gelip kendilerinden özür dilediğini belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık savunmalarının ardından kararı açıkladı. Mahkeme, sanıklardan Aykut K.'ye 'Birden fazla kişiyle tehdit' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan sanık Halil D.'ye de 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteleyip 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme iş yeri dokunulmazlığının ihlali iddiasına ilişkin şikayete bağlı bir suç olduğunu ve Pastör Artun Tokatlı'nın şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanıklar hakkındaki suçlamayı düşürdü. Sanıklar, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasından ise beraat etti.

Kaynak: DHA

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