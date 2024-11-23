Eskişehir\'de Kış Mevsiminin İlk Kar Yağışı Başladı

Eskişehir'de kış mevsiminin ilk kar yağışı başladı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kış mevsiminin ilk kar yağışı İnönü ilçesine yağarken, beyaza bürünen yerleşim yerindeki vatandaşlar sevinç yaşadı.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı başladı. Kış mevsimin ilk kar yağışı ile ilçe beyaza büründü. Yağan kar ile birlikte İnönü'de yaşayan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. İnönü Belediyesi ekipleri kar yağışını yakından takip ederken, muhtemel olumsuzluklara müdahile için hazır olduğu öğrenildi.
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