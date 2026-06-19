Eskişehir'de 'Kız Meselesi' Kavgası: İki Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Kız Meselesi' Kavgası: İki Tutuklama

19.06.2026 21:29
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Eskişehir'de bir kavgada yaralama olayı sonrası iki kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de 'kız meselesi'nden çıkan kavgada H.C.M.'yi (26) tabancayla bacağından yaralayan şüpheli Canpolat D. (21) ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Arda A. (21), savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadeleri alınan 2 şüpheliden Canpolat D. tutuklandı, Arda A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenerek sonradan gözaltına alınan K.K. ile M.Y. (17) ise Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. da tutuklandı, M.Y. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Kız Meselesi' Kavgası: İki Tutuklama - Son Dakika

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