İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de 'kız meselesi'nden çıkan kavgada H.C.M.'yi (26) tabancayla bacağından yaralayan şüpheli Canpolat D. (21) ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Arda A. (21), savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadeleri alınan 2 şüpheliden Canpolat D. tutuklandı, Arda A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenerek sonradan gözaltına alınan K.K. ile M.Y. (17) ise Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. da tutuklandı, M.Y. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 'Kız Meselesi' Kavgası: İki Tutuklama - Son Dakika
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