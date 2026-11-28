Eskişehir'de koruyucu aile hizmetiyle bir çocuk daha aile yanına yerleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile yanına yerleştirildiğini bildirdi. Açıklamada koruyucu aileye teşekkür edildi ve çocuğun huzur, mutluluk ve güven içinde büyümesi temenni edildi.
Eskişehir'de bir çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir çocuğun daha koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilmesinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, çocuğa sevgi, güven ve şefkat dolu bir yuva sunan koruyucu aileye teşekkür edilerek, çocuğun aile ortamında huzur, mutluluk ve güven içinde büyümesi temennisinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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