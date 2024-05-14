Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık fiyatı 10 ile 25 bin arasında değişiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık fiyatı 10 ile 25 bin arasında değişiyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kala küçükbaş fiyatları 10 bin ile 25 bin arasında değişirken, koyunun ortalama canlı baskül kilogram fiyatı 140, kuzuda ise 240 lira olarak satılıyor. Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Osman Alem, vatandaşların ne kadar erken hayvan alırsa o kadar kaliteli hayvan alabileceğini belirtti.

14.05.2024 22:44
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Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık fiyatı 10 ile 25 bin arasında değişiyor

Koyunun canlı baskül kilogram fiyatı 140, kuzunun ise 240 lira alıcı buluyor

Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Osman Alem:

"Küçükbaşta vatandaş ne kadar erken alan olursa o kadar kaliteli hayvan alır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kala küçükbaş fiyatları 10 bin ile 25 bin arasında değişirken, koyunun ortalama canlı baskül kilogram fiyatı 140, kuzuda ise 240 lira olarak satılıyor.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kala kurbanlık satışlarında yoğunluk gözleniyor. Bazı vatandaşların hayvanlarını geçtiğimiz Ramazan Bayramı'ndan itibaren ayırttığı öğrenilirken, küçükbaş kurban piyasasında da fiyatlar belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 5 bin liradan başlayan ve en kaliteli küçükbaşın 12 bin liradan satılığı piyasada, bu yıl küçükbaş fiyatları 10 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar yükseliyor. Koyunun canlı baskül kilogram fiyatı 140 liradan başlarken, kuzuda ise canlı baskül kilogram fiyatı 240 liradan alıcı buluyor. Üreticiler kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara tavsiyelerde bulunurken, dikkat edilmesi gereken konular hakkında da uyarılarda bulundu.

"Küçükbaş fiyatı şu anda 10 ile 25 bin lira arasında"

Sakintepe Mahalle muhtarlığı ve aynı zamanda küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Osman Alem, küçükbaş piyasası hakkında, "Hayvanın ufak ve büyüklüğüne göre, kalitesine göre şu anda 10 ile 25 bin lira arasında besihanelerinizde değişiyor, üreticilerimiz de değişiyor. Yem girdilerinin, işçi maliyetlerinin ve şartların vermiş olduğu şekilde bu konuma gelmiş bulunmaktadır. Geçen sene Kurban Bayramı'nda kurbanlık fiyatları 5 ile 12 bin arasındaydı. Bu sene fiyatlar bir misli atmış bulunmakta . Sakintepe Mahalle'mizde büyük ve küçükbaş hayvanların satışı Ramazan Bayramı'nda başlar. Vatandaş küçükbaşta ne kadar erken alan olursa o kadar kaliteli, güzel mal alır. Son zamana kalan ayıklanmış malı almış olur. Koyunun canlı baskül kilogram fiyatı 140 liradan, kuzuda ise canlı baskül kilogram fiyatı 240 liradan satışta. Bu vatandaşın kendi şahıs ve görüşüne bağlı. Hayvan çok kalitelidir, besici kilo satar. Satış yöntemi kişilerin kendi öz tercihlerine göre değişebiliyor " dedi.

"Temizliğe insanlar çok dikkat ediyor"

Eskişehir'de 18 Yıldır küçükbaş üreticisi olan Halil İbrahim Kaya ise, besihanelerde verilen kurban kesimi hizmeti hakkında şöyle bilgi verdi;

"Burada en büyük etkenimiz bizim besihanede satmamız. Kent merkezinde 5-10 katlı binalarda yaşayan vatandaşların kurban kesme durumu yok. Vatandaşlar çok sıkıntı yaşıyor. O yüzden biz burada kesim, parçalama yaptığımız için vatandaşlar bizi tercih edebiliyorlar. Buradan hayvanların yaşam alanları gözüküyor. Ayrıca hayvanlarımız temiz hayvanlar. Kurban kesimin yapan arkadaş İslami şartlara göre tekbirini getirir, duasını okur, sonra vekaletini alır, kurbanı öyle keser. Biz bayramın ikinci ve üçüncü gün de kurban keseriz. Ortam gördüğünüz gibi temiz, çamur vesaire yok. Alıcı bu temizliğe da çok dikkat ediyor. Şimdi hayvana baktığınızda topal olmayacak, ayağı kırık ya da boynuzunun kırık olmaması gibi durumlar olmayacak. Bunları biz zaten satmıyorsun. Kurban edilecek hayvanda göz mesela çok önemli. Kulağının yarısı olamaması ve dişlerinde gedik olamaması gerekiyor. İbadeti edecek vatandaşlar bun konulara bakması, dikkat etmesi lazım. Örneğin bizim bu hayvanlarda hep genç hayvan. Hayvanda gençlikte önemli."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık fiyatı 10 ile 25 bin arasında değişiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de küçükbaş kurbanlık fiyatı 10 ile 25 bin arasında değişiyor - Son Dakika
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