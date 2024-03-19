Eskişehir'de Seyitgazi İlçe Belediyesine ait kullanılmayan lojman ve depolama alanlarının kullanılmadığı için günlük yaşamı olumsuz etkilemesinden dolayı vatandaşlar tepki gösterdi.
İkiçeşme Mahallesi'nde bulunan lojman ve depolama alanlarının yer aldığı alanda ölü köpek yavrularının bulunmasının yanı sıra söz konusu yapıların kimliği belirsiz kişilerce kullanılmasına vatandaşları tedirgin ediyor.
Mahalle sakinlerinden Gazi Büyükcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz ve ölü hayvanların bulunduğu metruk alanın aynı zamanda kimliği belirsiz kişilerce de kullanıldığını belirtti.
Alanın uzun zaman önce lojman olarak kullanıldığını aktaran Büyükcan, bina sakinlerinin taşınması sonucu alanın boşaldığını belirtti.
Durumun her açıdan endişe verici olduğunu aktaran Büyükcan, "Çocuklar boş vakitlerinde buraya geliyorlar, boş binalara girip çıkıyorlar. Bu durum bizi korkutuyor, binalar eski olduğu için yıkılma ihtimali de var. Geceleri kimin girip çıktığı belli değil. Sonuçta harabe bir yer." dedi.
Büyükcan, alanın günlük yaşam için tehlikeye yol açabileceğine değinerek, şunları söyledi:
"Ölen hayvanlarımız var, kokmuş vaziyetteler. İnsan ve hayvan sağlığı açısından durum çok kötü. Buraların yıkılıp yeni konutlar yapılmasını istiyoruz. İnsanlar bakabildikleri köpeklere bakıyorlar. Bakamadıkları ise telef oluyor. Burada çok sayıda köpek ölüsü var. Şu an her yer köpek... Sokaklarımızda da var. Barınağımız olsa, sahipsiz hayvanlar orada barınsa bu kadar köpek de ölmez."
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kullanılmayan Lojman ve Depolama Alanları Vatandaşları Endişelendiriyor - Son Dakika
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