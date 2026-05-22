Eskişehir\'de Kurban Bayramı Kutlaması

Eskişehir Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkanın yanı sıra kamu kurumlarının yöneticileri ve personeliyle bayramlaştı.

Yılmaz, tören yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en önemli manevi değerlerden biri olduğunu ifade ederek, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk yaşanacağına dikkati çeken Yılmaz, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Özellikle emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, aşırı hız, uykusuzluk ve uzun süreli araç kullanımının kazalara yol açtığını belirtti.

Vali Yılmaz, programa katılanların Kurban Bayramı'nı kutladı.