Eskişehir\'de Kurban Kesiminde Yaralanmalar

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayanlar, hastanelere akın etti.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazıları, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelere başvurdu. Yaralılara ayakta müdahale edildi.