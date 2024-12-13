Eskişehir'de Kuru Peyzaj Uygulamaları ile Su Tasarrufu Sağlanıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kuru Peyzaj Uygulamaları ile Su Tasarrufu Sağlanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle su kıtlığına karşı refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulaması yaparak su tasarrufu hedefliyor.

13.12.2024 14:00
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına karşı refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulamasına devam ediyor. Son olarak Tepebaşı bölgesinde 1527. Bulvar'da gerçekleştirilen çalışmaların önemli ölçüde su tasarrufu sağlaması hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu oluşan su kıtlığı sorununa karşı kentteki refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulamasına geçmişti. EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımını benimseyen, etkin su kullanımını sağlayan kuru peyzaj çalışması, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bulvar ve caddelerdeki refüj ile kavşaklarda uygulanıyor. Ekipler son olarak Tepebaşı bölgesinde 1527. Bulvar'da kuru peyzaj uygulamasıyla refüj ve kavşaklarda tasarruf ve estetiği buluşturdu.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Uygulanmaya başlanan peyzaj düzenlemeleri şehrimizin muhtelif refüj ve kavşaklarında devam etmektedir. Damlama sulama yöntemi ile sulanan az miktarda bitkisel materyalin cüruf, dolomit taşı vb. dekoratif malzemelerle birlikte kullanıldığı motifler içeren kuru peyzaj tasarımları sayesinde doğal kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta, aynı zamanda kente estetik bir görüntü kazandırılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kuru Peyzaj Uygulamaları ile Su Tasarrufu Sağlanıyor - Son Dakika

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