Eskişehir'de Kuru Tarım Projeleriyle Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Son bir yılda 725 bin metrekare alanda kuru tarım yaparak hem geleceğimizin teminatı olan suyumuza sahip çıktık hem de kuru tarımın önemine vurgu yaptık. Tarımla kalkınacağız, suyumuza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma ve su kaynaklarının azalmasıyla çevre dostu tarım yöntemlerinin önem kazandığına dikkati çeken Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri kuru tarım projeleriyle hem üreticiyi desteklediklerini hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını belirtti.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 725 bin metrekarelik alanda kuru tarım yöntemi uygulandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 345 bin metrekarelik arazide makarnalık buğday ekimi, Karahüyük Mahallesi'nde 105 bin metrekarelik alanda nohut ekimi, Yusuflar Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik ve Türkmentokat Mahallesi'nde 175 bin metrekarelik arazilerde ise hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem desteği sağlamak amacıyla yulaf, macar fiği ve adi fiğ ekimleri gerçekleştirildi.

Kuru tarımın teşvik edilmesine yönelik 2022 yılında başlayan "Küçük Çiftçiye Hasat Desteği" de Eskişehir'e bağlı tüm ilçelerde sadece hububat ekimi yapan çiftçilere verildi.

Kuru tarımın verimliliğini artırmak amacıyla toprak yapısını iyileştiren sıvı gübre desteği Odunpazarı, Tepebaşı ve Han ilçelerinde toplam 406 çiftçiye sağlandı. Organik madde içeriği yüksek olan gübre, toprağın su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini artırarak bitki sağlığını destekliyor. Böylece kuru tarımın sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Ünlüce, iklim krizine karşı duyarlı, doğa dostu üretim modellerinin önemine işaret ederek, "Son bir yılda 725 bin metrekare alanda kuru tarım yaparak hem geleceğimizin teminatı olan suyumuza sahip çıktık hem de kuru tarımın önemine vurgu yaptık. Tarımla kalkınacağız, suyumuza sahip çıkacağız. Girdi maliyetleri düşük, sulama altyapısı gerektirmeyen kuru tarım, hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük öneme sahip. Bu yolda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.