Eskişehir'de kuyuya düşen köpek AKUT tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de kuyuya düşen köpek AKUT tarafından kurtarıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kırsal Çalkara Mahallesi'nde 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudaki köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ekipler, köpeği tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

17.06.2024 10:07
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırsal Çalkara Mahallesi'nde 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudaki köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Ekipler, köpeği tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de kuyuya düşen köpek AKUT tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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