Eskişehir'de 'Lüküs Hayat Müzikali' Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Lüküs Hayat Müzikali' Prömiyeri Yapıldı

Eskişehir\'de \'Lüküs Hayat Müzikali\' Prömiyeri Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, klasikleşen 'Lüküs Hayat Müzikali'nin on yıl aradan sonra prömiyerine ev sahipliği yaptı. Detaylı prodüksiyonuyla dikkat çeken müzikal, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

06.10.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tiyatronun sevilen ve klasikleşen eserlerinden "Lüküs Hayat Müzikali"nin prömiyerine ev sahipliği yaptı.

İlk kez 2014 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın iş birliğiyle sahnelenen müzikal, on yıl sonra yeniden Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Cemal Reşit Rey'in bestelediği, librettosunu ise Ekrem Reşit Rey'in yazdığı iki perdeden oluşan ünlü müzikal "Lüküs Hayat", izleyenlerin beğenisini topladı.

Orkestra şefi Orhun Orhon yönettiği müzikalde, orkestrasyon ve müzik düzenlemeyi Aytuğ Ülgen yaptı. Oyunun yardımcı yönetmenliğini Mete Ayhan, koreografisini Selçuk Borak, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını ise Ersen Tunççekiç üstlendi.

Toplumdaki sınıfsal ayrımı incelikli anlatımıyla gözler önüne seren "Lüküs Hayat Müzikali", mizahi yaklaşımıyla da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gecenin sonunda oyuncular ile Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.

Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik de katıldı. Prömiyerin sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sanatçıları tebrik etti. Plaket takdiminden sonra biten gece, sanatseverlerden tam not aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Lüküs Hayat Müzikali' Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika

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