Eskişehir'de "9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği" Sona Erdi

01.02.2026 11:34  Güncelleme: 13:04
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği, beş gün süren heyecanlı karşılaşmaların ardından sona erdi. Finale katılan minik sporcular, spora olan tutkularını ve dostluk ruhunu sergiledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, EASKF, TÜFAD ve TFFHGD iş birliğiyle düzenlenen "9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği" sona erdi.  Beş gün süren karşılaşmalar, futsal branşının gelişimine katkı sunarken çocukların sporla iç içe büyümesinin önemini gözler önüne serdi.

Porsuk Spor Salonu'nda beş gün boyunca süren şenlikte, geleceğin yıldız adayları sahaya çıktı. Fair-play ruhunun, dostluğun ve spor sevgisinin ön planda olduğu organizasyon; hem minik sporculara hem de ailelerine duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Tribünlerde coşku hiç dinmezken, sahada ter döken çocuklar yetenekleriyle büyük alkış topladı.

Final gününe Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Melih Karaçay, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Baturay Özkan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Eskişehir Şubesi'nden Murat Şentürk, sporcular ve çok sayıda aile katıldı.

Toplam 250 minik sporcunun yer aldığı şenlikte; Ihlamurkent Spor, DSİ Bent Spor, Anadolu Üniversitesi, Gençlergücü Spor, Sağlık Spor, Eskişehir Kolej, Esentepe Spor, Asi Aslanlar Spor, Alt Yapı Derneği Spor, Es Şimşekler Spor, Minik Şimşekler Spor ve Çamlıca Gençlik Spor takımları mücadele etti.

Final töreninde minik sporculara madalyalarını takdim eden Ünlüce, "9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği'nin ödül töreninde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Beş gün boyunca dostluğu ve spor sevgisini sahaya yansıtan tüm miniklerimizi yürekten kutluyorum. Onların her biri bizim için birer şampiyon. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm paydaş kurumlara, antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, EASKF Başkanı Sadri Atam ve TFFHGD Eskişehir Şubesi Başkanı Murat Şentürk, spora ve gençlere verdiği destekleri dolayısıyla Ünlüce'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.