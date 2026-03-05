Eskişehir'de Mobilya Deposunda Yangın - Son Dakika
Eskişehir'de Mobilya Deposunda Yangın

05.03.2026 14:40
Eskişehir'deki bir mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı, zarar oluştu.

ESKİŞEHİR'de bir mobilya deposunda çıkan yangında zarar oluştu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Baksan Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir mobilya dükkanının deposundaki kullanılmayan malzemeler alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

