Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı

ESKİŞEHİR'de otomobilin önünde giden motosiklete çarptığı kazada kurye Y.A. yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 26 AAD 525 plakalı otomobil, önünde giden kurye Y.A.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.A. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.