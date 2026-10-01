Eskişehir'de motosikleti çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de park halindeki bir motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Müşteki beyanı, kamera görüntüleri ve yürütülen araştırmalar sonucunda motosikletin çalınması olayıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen B.K. ve M.İ.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden B.K. tutuklanırken, M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.