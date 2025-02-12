Eskişehir'de Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özel Kokpit Okulları'nda 140 öğrenciye, "Afet Farkındalık ve Bilinci Eğitimi" verdi.

Yangınla mücadeleden denetimlere, arama kurtarma faaliyetlerinden bilgilendirme eğitimlerine çalışmalar yapan EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Özel Kokpit Okulları'nda verdiği eğitimle öğrencileri afetlere hazırlıklı olmaları konusunda bilinçlendirdi.

Eğitime katılan öğrenciler, deprem, yangın ve diğer afetler sırasında nasıl davranmaları gerektiğini, afet anında alınması gereken temel güvenlik önlemleri ve kurtarma tekniklerini öğrendi.

Uzman itfaiye personeli tarafından verilen teorik ve pratik eğitimler, öğrencilerin afet anlarında doğru ve güvenli hareket etmeleri için önemli bir kaynak sundu.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afetler, her an karşımıza çıkabilecek olaylar. Bu yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak çok önemli. Eğitimlerle, halkımızın afet bilincini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.