Eskişehir\'de Öğretmenler Günü\'nde Tiyatro Şöleni

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyununda, öğretmenleri tiyatro ile buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri tiyatro ile buluşturdu. Şehir Tiyatroları'nın davetlisi olarak Eskişehir EĞİT-DER organizasyonu ile EĞİTİM-SEN ve Emekli Öğretmenler Derneği Eskişehir Şubesi bünyesindeki öğretmenler Garcia Lorca'nın "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunda buluştu.

Devlet Tiyatrosu sanatçısı İpek Atagün Gezener'in yönetmenliğini üstlendiği ve Turan Oflazoğlu'nun Türkçeye kazandırdığı oyunun kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Mustafa Kala ve hareket düzenini Aslı Güneş Sümer, sahne müziklerini ise Ekin Eti yaptı.

Oyunda, Şehir Tiyatroları'nın oyuncuları Burcu Tutkun, Özlem Akdoğan, Özlem Baykara, Pınar Bekaroğlu, Mahide Yumbul, Ecren Can Serim, Elçin Tezcan ve Ayşen Aşkın rol aldı. Oyun sonrası bir araya gelen öğretmenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.