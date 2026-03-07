4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de oto hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?