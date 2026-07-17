Eskişehir'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı

Eskişehir\'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı
17.07.2026 09:06
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Eskişehir-Kütahya yolunda bir yolcu otobüsü şarampole devrildi, 20 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir- Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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