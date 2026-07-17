Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir- Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Otobüs Devrildi: 20 Yaralı - Son Dakika
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