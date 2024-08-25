Eskişehir\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.K. idaresindeki 03 YB 483 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yoldan çıkıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü F.K. ile E.G. yaralandı.

O sırada yoldan geçen düğün konvoyunda bulunanlar, yolda durarak yaralılara yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.