Eskişehir\'de Otomobilde Yangın: 3 Yaralı

Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde, Eskişehir-Ankara kara yolu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobildeki yangın hızla büyüyerek tüm aracı kapladı, alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü A.T, eşi S.T. ve 9 yaşındaki çocukları A.T'nin vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

Bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.