Eskişehir\'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli gözyaşlarıyla toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Elif Mavi Avli, (3) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.B. (40) isimli kadının kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Kazada metrelerce savrulduğu belirtilen Elif Mavi ağır yaralanırken, annesi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Hastaneye kaldırılan Elif Mavi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elif Mavi Avli için Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Elif Mavi'nin annesi ve babası Fatih Avli ile yakınları katıldı. Avli çifti, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Elif Mavi, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KADIN SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.A.B. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sürücü F.A.B. hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.