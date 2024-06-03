Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
B.S. (23) idaresindeki 26 UD 859 plakalı otomobil, Alpu-Eskişehir kara yolunun Karahöyük Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden B.K'nin (33) kullandığı 06 FZF 82 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri ile B.K. ile aynı araçta bulunan H.K. (58) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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