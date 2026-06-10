Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı

Eskişehir\'de Otomotiv Fuarı Açıldı
10.06.2026 15:56
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Atatürk Lisesi, öğrencilere teknolojiyi tanıtmak için Otomotiv Fuarı düzenledi. Vali Yılmaz konuştu.

Eskişehir'de, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Otomotiv Fuarı'nın açılış programı gerçekleştirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda eğitim gören öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, sektörde kullanılan güncel teknolojileri yakından tanımalarını sağlamak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarda sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un gençlerle buluşmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Devrim otomobilinin Eskişehir'in mühendislik tarihindeki önemli yerini vurgulayan Vali Yılmaz, "Bu şehir yıllar önce dünyaya büyük bir inançla 'Biz yapabiliriz' dedi ve bunu başardı. Bugün Devrim'in yanında duran Togg ise aynı ruhun ve kararlılığın günümüzdeki en güçlü temsilcisidir." dedi.

Öğrencilere seslenen Vali Yılmaz, fuara katılan 22 sektör firması sayesinde gençlerin sektörün güncel teknolojileriyle doğrudan temas kurma fırsatı bulduğunu belirterek, bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Vali Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra stantları gezerek firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Otomotiv Fuarı Açıldı - Son Dakika

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