Eskişehir\'de Park Halindeki Otomobil Yangınla Zarar Gördü

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobil, yangın nedeniyle zarar gördü.

Şükrü Ş'nin Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokağı'na park ettiği 26 AGJ 696 plakalı otomobilin motor bölümünde bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

Şükrü Ş, gazetecilere, otomobilini yarım saat önce park edip bölgeden ayrıldığını, arkadaşlarının kendisine "Aracın yanıyor." demesi üzerine geri geldiğini söyledi.